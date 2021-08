SARONNO – TRADATE – “Simpatizzanti locali del Movimento Centopercentoanimalisti ci hanno comunicato che i ruderi dell’altana distrutta a Vedano Olona lo scorso 5 giugno sono stati portati via, della torretta non vi è più traccia. Una domanda quindi, ci viene spontanea: se l’altana era in regola, perché farla sparire del tutto? Come abbiamo sempre detto, visto e confermato, le altane costruite all’interno del parco pineta sono al 90% abusive!”.

Inizia così la nota sull’operazione Attila della Fratellanza Animalista.

“Ovviamente le istituzioni, la presidenza del parco Pineta e ci acciatori non dicono nulla, incassano le “sberle” delle altane abbattute (quattro fino ad oggi) e fanno finta di niente. Una denuncia per atti vandalici la possono fare solo i proprietari delle strutture se sono in regola, ma tutto tace, chissà perché.

Come mai l’autorità competente non indaga su queste costruzioni abusive, dove all’interno ci sono infami armati che seminano morte e mettono in pericolo anche normali cittadini che passeggiano nel parco? Se le altane le abbiamo trovate noi, le possono trovare anche loro. Ribadiamo che ogni altana sarà abbattuta, l’operazione “Attila” continuerà”.

20082021