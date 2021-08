GERENZANO – Oggi alle 19.20 incidente stradale in via Berra nella zona centrale di Gerenzano: per una caduta dalla motocicletta è rimasto ferito un uomo di 44 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. E’ accorsa anche l’automedica di Como.

Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, ha riportato escoriazioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita.

Oggi alle 13 ad Appiano Gentile in via Ordenada per una caduta dalla bicicletta è rimasto contuso un 51enne. E’ accorsa l’automedica e l’ambulanza del Sos Appiano, ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano per essere medicato, non è apparso in pericolo di vita.

A Lomazzo in via Lombardia per una caduta dalla bicicletta è rimasta ferita una 40enne, trasferita con una ambulanza della Croce rossa lomazzese all’ospedale di Cantù, non è apparsa in pericolo di vita.

