SARONNO – Ciclista investito in via Piave: è successo la scorsa notte all’incrocio con via Bainsizza, alle 22.20. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa saronnese per prendersi cura del ferito, caduto a terra dopo la collisione della sua bici con una autovettura di passaggio.

A restare contuso è stato un ragazzo di 24 anni, che è stato poi trasferito all’ospedale cittadino di piazzale Borella per tutti gli accertamenti clinici del caso e per essere medicato delle escoriazioni riportate; non è apparso in gravi condizioni. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro e di tutti gli accertamenti del caso per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente stradale e mettere a fuoco le eventuali responsabilità su quel che è successo.

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza dell Croce rossa italiana e dei carabinieri per un incidente stradale avvenuto a Saronno)

20082021