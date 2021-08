SARONNO – L’intervento di manutenzione delle strade cittadine riprenderà lunedì 23 agosto dopo la sospensione nelle due settimane centrali di questo mese. Ad essere interessati dai lavori di rifacimento del manto stradale sarà la zona di via Primo Maggio, con i tratti adiacenti di via Varese e via Legnanino.

“Per consentire alla ditta di operare in sicurezza, nei prossimi giorni, presumibilmente per tutta questa settimana, ci saranno parziali chiusure diurne e notturne di via Primo Maggio, via Varese, via Legnanino e via Diaz” fa sapere l’Amministrazione civica saronnese con una nota. I cantieri rientrano nel piano predisposto dal Comune nei mesi scorsi per la risistemazione delle strade cittadine, fra centro e periferia, che erano apparse più malconce. Una serie di interventi che si sta cercando di concentrare nel periodo estivo e con la città ancora semivuota per le vacanze, per ridurre al minimo i disagi per i cittadini.