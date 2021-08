SARONNO – Contro le russe Carrousel oggi pomeriggio al campo di via De Sanctis la prima sconfitta del Saronno in Coppa Coppe di softball ma per l’Inox Team non cambia niente, sabato sera alle 20 disputerà ugualmente la finale del torneo contro le olandesi dell’Olympia Haarlem.

La cronaca – La premiata ditta Marrone, Abacherli, Lozada mette subito in difficoltà le russe, che si salvano in extremis con una eliminazione a casa base e poi subiscono il punto del vantaggio del Saronno. Al terzo inning russe particolarmente efficaci in battuta, entra un punto e allora Larry castro cambia le carte in tavola col passaggio di consegne fra Kelly Barnhill e Veronica Comar in pedana di lancio. Entra un altro punto in scivolata e c’è il sorpasso, e altri due ancora poco dopo, 1-4.

Al quarto inning Priscilla Brandi vola in seconda base approfittando di una incertezza della difesa avversaria, seguita da Lozada in prima base. Ma il Carrousel prende il largo alla quinta ripresa con un home run di Tatiana Pinigina per chiudere la ripresa 1-6. Nella parte bassa dell’inning Saronno si ritrova a basi piene ma riesce a incassare solo un punto, 2-6.

Alla sesta ripresa torna in pedana Barnhill, subisce due punti ma se la cava bene in una situazione a basi piene, 2-8. Per il Saronno in attacco il fuoricampo da un punto di Lozada, 3-8.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULL’EVENTO

(foto: alcune fasi del match)

20082021