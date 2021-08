Tradate, auto fuori strada: un ferito

TRADATE – Un ferito e parecchi danni materiali è il bilancio dell’incidente stradale che è avvenuto ieri mattina a Tradate, alle 8. Il sinistro si è verificato in via Monte San Michele dove è rimasta contusa una donna di 42 anni.

Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, E’ arrivata pure l’automedica da Varese: le condizioni della automobilista, che si trovava nella vettura uscita di strada, non sono apparse preoccupanti. E’ stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale cittadino, il “Galmarini”, per essere medicata e per tutti gli accertamenti del caso. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti del caso al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quel che è successo. Il fatto si è verificato nel tratto di stradale, che prende anche il nome di provinciale 19, che da Abbiate Guazzone porta alla confinante Cairate.

(foto archivio)

