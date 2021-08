SARONNO – “Caro Augusto, per una volta, sono totalmente d’accordo con l’appello di Attack”. Inizia così il messaggio del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che fa riferimento all’appello in cui si chiede al primo cittadino Augusto Airoldi di attivarsi per accogliere a Saronno una famiglia afghana.

“È nostro dovere dare concreta testimonianza di vera solidarietà ad almeno una famiglia afghana, che è stata illusa da un occidente pavido e sleale. Abbandonati dalla così detta politica alta, suppliamo noi, nel nostro piccolo, per dimostrare che la nostra comunità non è né indifferente, né indirettamente complice, per pavidità, della barbara crudeltà dei così detti talebani. Io e la mia lista siamo a tua disposizione”.

E conclude: “Sono certo, come Presidente, di interpretare il pensiero unanime del consiglio comunale, di fronte a questa immane tragedia, che richiede l’apporto di tutti, soprattutto da parte di chi ha funzioni rappresentative di un’opinione pubblica scossa e fortemente preoccupata per il futuro di questo sventurato Paese”

22082021