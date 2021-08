CESANO MADERNO – “Asfaltatura di corso Roma, dal confine con Bovisio Masciago sino all’incrocio con via Leonardo da Vinci. Il tratto era stato interessato dagli scavi effettuati da Be per portare il teleriscaldamento in centro città favorendo l’allacciamento di scuole ed edifici pubblici”. A fare il punto l’Amministrazione civica.

Oltre alle porzioni interessate dagli scavi di competenza di Bea, l’Amministrazione Comunale ha stanziato circa 40.000 euro oltre iva per procedere all’asfaltatura completa della via, dandole così un assetto definitivo. A seguire si provvederà al ripristino della segnaletica orizzontale. È in fase di definizione l’appalto per completare l’asfaltatura dell’intero corso Roma, da via Leonardo da Vinci sino all’incrocio con corso Libertà.

Sempre nel mese di agosto, verranno effettuati anche i ripristini delle porzioni delle restanti vie interessate dai lavori per il teleriscaldamento: via Leonardo da Vinci, piazza XXV Aprile, via Cerati e via Milano.

(foto: una immagine di corso Roma a Cesano Maderno)

21082021