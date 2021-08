MILANO – Ancora oltre cinquecento contagi in ambito regionale. In Lombardia infatti i nuovi positivi registrati oggi sono 540 sulla base di 38.572 tamponi totali analizzati (la percentuale di positività è oggi all’1,3%, ieri era dell’1,4%). Ieri sul nostro territorio regionale l’incremento era stato di 504 positivi con 34.547 tamponi totali, l’altro ieri invece di 627 a fronte di 33.615 tamponi.

Per quanto riguarda i decessi per Covid in Lombardia, anche oggi si registrano 3 vittime. Ieri i decessi erano stati 3, il giorno prima ancora 3. Con l’ultimo aggiornamento è di 33.878 il numero delle persone positive al Covid-19 decedute in Lombardia dall’inizio dell’emergenza.

Nelle terapie intensive lombarde risultano oggi 41 pazienti assistiti in totale, ieri erano lo stesso numero. I pazienti Covid positivi nei reparti ordinari invece sono oggi 319, ieri erano 314: una crescita di 5 pazienti in ventiquattro ore. Capitolo dimessi e guariti: sono 583 in Regione dopo i 912 di ieri. In Lombardia il numero di positivi attualmente è di 12.132, ovvero 46 in meno di ieri.

Questa la situazione a livello nazionale: i nuovi contagi accertati in Italia oggi 7.470 (ieri erano 7.224), mentre le vittime registrate nel nostro Paese sono 45 (ieri erano 49). In terapia intensiva sono 466 i ricoverati, ieri erano 455, mentre i guariti sono 5.462 (ieri erano 6.211). Tamponi: oggi 255.218, ieri erano 220.656.

Con l’incremento di oggi in provincia di Varese il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia sul nostro territorio è di 89.091, cifra comprensiva di guariti e decessi.

21082021