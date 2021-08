SARONNO – Si terrà mercoledì 25 agosto alla chiesa Prepositurale San Pietro e Paolo il funerale di Claudio Regalia il 72enne noto volto della politica saronnese scomparso all’improvviso lo scorso 26 luglio.

La cerimonia si terrà alle 11, preceduta alle 10,45, dalla recita del rosario. Per partecipare alle esequie sarà necessario indossare le mascherine e rispettare tutte le norme anticovid a partire dal distanziamento.

La scomparsa di Regalia ha lasciato senza parole l’intera comunità saronnese e il mondo politico. Settantaduenne Regalia era in pensione da diversi anni, aveva guidato il calzificio di famiglia ormai chiuso da tempo. Era sempre presene agli eventi cittadini e seguiva con interesse la vita politica saronnese. Militante presente ed attivo di Fratelli d’Italia era facile vederlo passeggiare per il centro sempre pronto a commentare i fatti del giorno. Ad esprimere cordoglio tanti esponenti politici cittadini a partire dai vertici di Fratelli d’Italia come Ernesto Credendino, Gianangelo Tosi e il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone.