Per realizzare strategie di marketing e business vincenti è indispensabile il supporto dei dati, in particolare delle indicazioni fornite da professionisti esperti nella marketing intelligence ottenute attraverso ricerche di mercato accurate e affidabili. Questo approccio consapevole permette di compiere scelte migliori e prendere le decisioni giuste, specialmente per le aziende che operano in contesti complessi ad alta competitività.

Un istituto di marketing intelligence, in grado di offrire servizi integrati di analisi dei big data online e supporto per lo sviluppo del business, garantisce un vantaggio competitivo significativo per migliorare l’azienda e renderla più profittevole e competitiva. Le indagini di mercato di qualità consentono di costruire un business data-driven, per farsi guidare dai dati con lo scopo di ottimizzare l’azienda e cogliere continuamente nuove opportunità nascoste.

I vantaggi garantiti dalle agenzie di ricerche di mercato

Per prendere decisioni vantaggiose è necessario il supporto di dati certi, informazioni strategiche che possono essere fornite da agenzie ricerche di mercato come Central Marketing Intelligence.

Le soluzioni di market intelligence di CMI comprendono indagini di mercato e analisi della concorrenza, report realizzati sfruttando competenze specifiche nella data analysis e software sofisticati, per fornire alle aziende informazioni affidabili e immediatamente applicabili.

In questo modo è possibile ricevere report di marketing intelligence di assoluta qualità, per acquisire dati personalizzati elaborati in base alle proprie esigenze operative, tenendo conto dei risultati che si vogliono ottenere e delle caratteristiche uniche del proprio settore di riferimento. Inoltre, non bisogna investire nell’acquisto di software costosi e complessi da utilizzare, bypassando anche il problema delle competenze necessarie per raccogliere e analizzare i big data.

Un approccio moderno consente di abbandonare vecchie pratiche poco efficaci, come report realizzati a partire da sondaggi, interviste e questionari, per adottare una strategia di nuova generazione adatta al nuovo mondo digitale di oggi. Con le ricerche di mercato è possibile conoscere a fondo i clienti in target, la concorrenza e il settore di riferimento, scoprendo tutte le informazioni che servono per la crescita del business anche in periodi particolarmente sfidanti come questo.

Le indagini di mercato online focalizzate sui big data sono anche oggettive, prive di quelle distorsioni caratteristiche dei vecchi metodi, per ricevere dati inconfutabili con i quali migliorare e sviluppare il business. Inoltre si possono avere non solo dati e informazioni, ma report interattivi facili da comprendere, corredati di suggerimenti e indicazioni con cui sapere in che modo applicare le informazioni al proprio business in modo pratico.

Quanto bisogna investire per le ricerche di mercato

Qualsiasi azienda deve fare i conti con il lato economico, valutando con attenzione le spese da effettuare per assicurare la sostenibilità del business. Per quanto riguarda le ricerche di mercato bisogna partire da un presupposto importante, ovvero che non si tratta di un costo ma di un investimento. Questa differenza è sostanziale, in quanto le spese possono anche essere obbligatorie e non offrire nessun ritorno.

Al contrario gli investimenti sono azioni che prevedono l’utilizzo delle risorse aziendali con uno scopo specifico, nell’ottica dei potenziali vantaggi che sono in grado di fornire nel breve o lungo periodo. Le indagini di mercato si inseriscono in questo ambito, poiché permettono di ottenere benefici in termini di riduzione dei costi, aumento dei profitti e ottimizzazione del business, con vantaggi diretti e indiretti come l’incremento della visibilità e della reputazione del brand.

Ad ogni modo, i fattori che condizionano il costo dell’analisi di mercato sono diversi, tra cui il tipo di ricerca che bisogna effettuare, le caratteristiche dei dati che si devono raccogliere, la durata dell’indagine e l’ampiezza dello studio da realizzare. Questi elementi influiscono sul prezzo finale della ricerca di mercato, rendendola più o meno complessa con un costo più elevato oppure maggiormente accessibile.

Tuttavia, alcune aziende specializzate sono in grado di proporre soluzioni per ogni budget, con servizi personalizzati che consentono a qualsiasi impresa, professionista e imprenditore di usufruire di indagini di mercato basate sull’analisi dei big data online. D’altronde basta chiedere un preventivo online, per capire in base ai propri obiettivi quale potrebbe essere un servizio adatto alle proprie esigenze e risorse, verificando la fattibilità di tale soluzione.