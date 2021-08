Saronno, moria di pesci nel Lura: puzza tra via Tommaseo e via Reina (foto e video)

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Sono stati i saronnesi, passanti e residenti, a dare l’allarme. Del resto ormai da qualche giorno tra via Roma, via Tommaseo e via Filippo Reina l’odore è particolarmente intenso e non lascia dubbi.

Ancora una volta la secca del torrente Lura si è tramutata in una moria di vaironi che vivono nel corso d’acqua che attraversa la città di Saronno. Come nelle ultime estati i pesciolini si sono radunati, nella speranza di sopravvivere, nella pozza d’acqua più profonda quella che si crea sotto il ponticello di via Tommaseo.

La situazione è visibilmente critica: c’è qualche decina di pesci morti, i più grandi, e diversi esemplari che si accalcano vicino alla zona in cui esce l’acqua. I saronnesi hanno chiamato la centrale operativa della polizia locale chiedendo di intervenire sia per salvare i pesci visibilmente sofferenti sia per rimuovere quelli già morti che evidentemente sono la causa del cattivo odore che interessa la zona.

Si è subito mobilitata la polizia locale contattando tutti gli enti competenti per gestire l’emergenza. E’ stato anche effettuato un sopralluogo in modo da fornire tutti gli elementi del caso.

