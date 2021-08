SARONNO – E’ stata l’Amministrazione comunale a pagare il conto dei danneggiamenti provocati nello scorso mese di giugno alla scuola media Aldo Moro dalla doppia effrazione messa a segno nottetempo.

A svelarlo sono i documenti comunali che parlando di una spesa di poco più di 600 euro per una società specializzata che si è occupata della pulizia degli spazi dell’istituto scolastico per riportare l’ordine dopo il raid.

Ma cosa è successo esattamente? Gli ultimi giorni di scuola si è registrata una doppia intrusione nel plesso scolastico. Il primo raid venerdì 4 giugno all’Auditorium Aldo Moro quando gli intrusi, sicuramente più di una persona, hanno svuotato gli estintori a polvere sporcando mobili e pavimenti. Il secondo blitz la notte successiva, quella di sabato 5 giugno: questa volta gli estintori sono stati svuotati nel cortile della struttura e nelle uscite di sicurezza.

Ad accorgersi delle effrazioni il personale scolastico che ha informato il Comune proprietario della struttura. Sono stati subito realizzati interventi di pulizia specializzati necessari per eliminare tutta la polvere degli estintori e anche per ripulire pavimenti, mobili oltre ovviamente alle sedie dell’Auditorium. Il costo di questo intervento è stato di 600 euro a cui si aggiungerà ovviamente il costo per dotare la struttura di estintori carichi e funzionanti.

