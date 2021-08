Tradate, il capitano dei carabinieri De Iannello va in pensione

TRADATE – SARONNO – Va in pensione Sebastiano De Iannello il capitano che dal 1992 ha guidato la tenenza di Tradate, parte della compagnia di Saronno. Si chiude così un capitolo della caserma di piazza Salvo D’Acquisto dove De Iannello è arrivato negli anni Ottanta come vicebrigadiere.

Originario di Barcellona Pozzo di Gotto è approdato a Tradate nel 1985 per poi lasciarla qualche anno dopo per incarichi a Busto Arsizio e a Milano al Reparto operativo e al nucleo di polizia giudiziaria. E’ stato lui ad eseguire l’arresto di Mario Chiesa primo atto della celebre Mani Pulite che segnò la fine della Prima Repubblica.

Quindi il ritorno a Tradate tenenza che che è arrivato a guidare nel 1992. In questi anni è diventato un vero punto di riferimento per l’intero comprensorio non solo sul fronte operativo ma anche su quella della presenza alla vita della comunità. Una carriera coronata qualche anno fa dalla conquista dei gradi da capitano e dal titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica senza dimenticare il riconoscimento come miglior comandante di reparto della Lombardia nel 2015.

(foto: alcune immagini delle attività degli ultimi anni di De Iannello con i diversi capitani che hanno guidato la compagnia di Saronno Giuseppe Regina e Pietro Laghezza)