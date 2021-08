CARONNO PERTUSELLA – Dopo una settimana di lavoro sul campo, tutto è pronto per un allenamento congiunto della Caronnese (serie D) contro il Asd Sant’Angelo dell’ex mister Roberto Gatti, dunque contro una formazione che milita nella categoria inferiore ma che sicuramente punta al traguardo della promozione. L’appuntamento è fissato domenica 22 agosto alle 17 allo stadio di corso della Vittoria. ingresso gratuito, purché muniti di green pass. “Vi aspettiamo numerosi” l’invito dei dirigenti della Caronnese.

Nelle scorse ore era giunta una buona notizia per le giovanili della Caronnese riferita dagli stessi dirigenti del club: “C’è anche il nostro Riccardo Boschetti tra i convocati di Giuliano Giannichedda in vista della tredicesima eszione del torneo internazionale Lazio Cup. Il selezionatore della Rappresentativa nazionale Lnd Under 18 ha infatti convocato 31 giocatori che si sono ritrovati ieri pomeriggio a Roma”.

(foto archivio: la Caronnese durante una fase della preparazione estiva allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella)

