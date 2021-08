CARONNO PERTUSELLA – Primo successo stagionale per la Caronnese, che supera in rimonta il quotato Sant’Angelo allenato dall’ex Roberto Gatti. Una vittoria che dà morale, griffata dal ritorno in campo di capitan Corno, autore dei due gol che ribaltano la formazione barasina.

L’avvio di gara è incoraggiante per i colori rossoblù. La Caronnese sfrutta alcune sbandate difensive della difesa barasina e dopo otto minuti Vitiello sblocca la partita. Palla recuperata sulla trequarti da Corno, Musazzi ispira il suo centravanti che non si fa pregare e da fuori area trova l’angolino basso con Cantoni che non può nulla. I padroni di casa prendono coraggio e con gli attaccanti creano scompiglio. Corno libera Musazzi, sul cross basso del classe 2003 incombe Putzolu che, però, non riesce a trovare il tempo per concludere a rete. A metà tempo esce la qualità dei singoli del Sant’Angelo. I rossoneri si procurano un calcio di rigore con Sylla, travolto da Galletti in ritardo sul numero 10 ex Varese e Busto 81. Dal dischetto Vitali è implacabile e ristabilisce la parità. Il numero sette, dieci minuti dopo, veste i panni dell’uomo assist disegnando la palombella perfetta da corner con Marzeglia che si conferma gigante d’area di rigore e trova la girata aerea perfetta. Partita ribaltata e sussulti della Caronnese nel finale di tempo, con Putzolu e Corno, ma è attento Cantoni.

Secondo tempo e subito quattro cambi per mister Scalise che cerca forze fresche soprattutto nei giovani. E la risposta dei nuovi entrati è subito positiva. Scambio nello stretto tra Putzolu e Vernocchi, quest’ultimo ispira la corsa di Coghetto. Il cross del terzino è pennellato sul secondo palo per l’incornata di Vitiello, Colnaghi fa il miracolo ma non può nulla sul secondo tentativo di capitan Corno che ristabilisce la parità. Quando i rossoblù trovano gli spazi giusti creano grattacapi, creando occasioni anche da palla inattiva. Al 15’, però, il colpo di testa di Putzolu finisce alto non sfruttando il corner di Vernocchi. Con il passare dei minuti hanno la meglio caldo e stanchezza. Nel finale l’episodio che decide la partita: intervento deciso di Vitaloni su Vincenzi in area di rigore e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Corno non perdona e regala ai suoi la vittoria finale.

CARONNESE-SANT’ANGELO 3-2

CARONNESE (4-3-3): Ansaldi (1’ st Angelina); Ballone (1’ st Coghetto), Galletti, Cosentino, De Lucca (17’ st Cattaneo); Putzolu, Vernocchi, Raso (1’ st Vincenzi); Corno, Vitiello (17’ st Oduamadi), Musazzi (1’ st Bossi).

SANT’ANGELO (4-1-4-1): Cantoni (1’ st Colnaghi); Marchese (20’ st Radaelli), Ortolan, Pinton (34’ st Vitaloni), Iovine; Gritti; Vitali (16’ st Sadaj), Gomez, Mauri, Sylla (1’ st Vaglio); Marzeglia (16’ st Casali).

ARBITRO: Bonfrisco di Monza.

MARCATORI: 8’ Vitiello, 25’ rig. Vitali, 35’ Marzeglia, 8’ st Corno, 37’ st Corno.