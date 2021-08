SARONNO – “Siamo riusciti a palleggiare su un campo così, dove non era facile palleggiare. E’ un campo che potrebbe migliorare molto più di quanto potremmo fare noi ed anche dell’Fbc Saronno”.

Oltre alle parole è l’espressione del mister del Varese Ezio Rossi (qui nel video di Varesenoi al minuto 5.35) a raccontare le condizioni del campo dello stadio Colombo Gianetti teatro ieri della prima partita dopo il lungo stop dettato dalla pandemia.

Ieri sera nell’amichevole tra Fbc Saronno e Varese (qui la diretta de ilSaronno), prima uscita dei biancocelesti alle prese con la preparazione per il campionato di Promozione e dei biancorossi che giocheranno in serie D, a raccogliere più commenti sono state proprio le condizioni del manto erboso del Colombo Gianetti.

L’erba appena tagliata ma decisamente secca non ha certo favorito la partita (finita 1-4) ma soprattutto ha lasciato molte preoccupazioni in vista del campionato.

Una situazione evidente anche ai meno esperti, non a caso sono stati diversi i commenti anche in tribuna, che è stata sottolineata anche dagli addetti ai lavori a partire dal mister del Varese Ezio Rossi che ne ha parlato nell’intervista a fine partita (ma anche da Andrea Confalonieri nella cronaca della partita di Varesenoi). Certo lo stop dei campionati arrivato nell’ottobre scorso per effetto della pandemia non ha aiutato il campo che ora ha evidentemente bisogno di interventi e manutezione.

Situazione altrettanto critica e altrettando nota per l’illuminazione di cui si è parlato anche nell’ultimo consiglio comunale (con un domanda e risposta tra l’ex assessore Gianpietro Guaglianone e l’attuale delegata ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni) proprio per la necessità di un rinnovamento sia per migliorarne l’efficacia sia per ridurne i costi.

Promossa pieni voti dal pubblico, invece, l’organizzazione della società Fbc Saronno che ha risposto al meglio sul fronte del rispetto delle norme anticovid (controllo del green pass all’ingresso, distanziamento sugli spalti dei 280 presenti) senza dimenticare la riattivazione, in sicurezza, del servizio bar apprezzatissimo in una serata calda come quella di ieri.

Al minuto 5:30 Rossi parla del campo del Colombo Gianetti