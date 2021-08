SARONNO – Continua la moria di pesci nel torrente Lura: malgrado nella notta sia aumentata l’acqua della pozza sotto il ponte di via Tommaseo resta il problema delle carcasse degli esemplari più grandi.

Facciamo un passo indietro. Da qualche giorno i residenti della zona di via Tommaseo, via Filippo Reina e via Roma segnalano un persistente cattivo odore intorno al torrente Lura.

Arriva dalle carcasse di pesci morti per la secca del torrente che si concentrano in alcuni punto del corso d’acqua. Stamattina la situazione è migliorata per i pesci vaironi ancora vivi che hanno potuto contare su un picc

olo aumento del livello d’acqua della pozza dove sopravvivono sotto il ponte di via Tommaseo. Con l’aumento dell’acqua sono arrivate anche nuove carcasse.

Ieri è intervenuti anche la polizia locale che ha effettuato, su input dei cittadini, un sopralluogo informando dell’accaduto tutti gli enti compententi dal consorzio Parco Lura al servizio veterinario dell’Ats fino alla protezione civile. Nella giornata di domani proprio il Comune dovrebbe occuparsi della rimozione e dello smaltimento delle carcasse. A nuotare per sopravvivere nella pozza oltre a centinaia di pesci vaironi anche un pesce rosso.