SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Ieri due ciclisti investiti sulle strade della zona. A Saronno è successo quando erano le 9.45: in via Carugati l’incidente nel quale è rimasta ferita una pensionata del posto, di 73 anni. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina per i primi soccorsi, deviare il traffico e poi eseguire tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità. La donna è stata trasferita con una ambulanza della Croce rossa saronnese all’ospedale di piazza Borella, non apparsa in pericolo.

Alle 10.25 a Ceriano Laghetto per una caduta della bicicletta è rimasto ferita una donna di 57. E’ accaduto in via Laghetto. Sono accorsi i soccorritori della Croce rossa di Misinto con una ambulanza. La donna è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata di lesioni comunque non gravi.

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi per un incidente in zona)

22082021