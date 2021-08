SARONNO – Dopo la chiusura osservata la scorsa settimana, la biblioteca comunale riapre da domani con gli orari ridotti. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale di Saronno.

Dal 23 e sino a sabato 28 agosto, l’apertura è garantita solo al mattino, dalle 8.45 alle 13.45. Da lunedì 29 agosto, si tornerà con gli orari consueti. “Si ricorda che per accedere alle sale della biblioteca è necessario il green pass o tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore: il prestito e la restituzione con prenotazione saranno possibili senza accedere ai locali” fanno presente dal Comune.

La biblioteca di Saronno ha sede nel centro culturale di Casa Morandi in viale Santuario: massima attenzione viene rivolta al rispetto delle norme anti covid.

