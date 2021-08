SARONNO – L’amarezza per la vittoria sfumata negli ultimi inning di una finale combattuta ma anche la consapevolezza di aver giocato un grande torneo conquistando un ottimo secondo posto. Così si è conclusa per il Saronno Softball la coppa della coppe che per una settimana ha portato nella città degli amaretti le 300 migliori giocatrici d’Europa. (QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO DELLA SERATA) Alla fine la vittoria è andata alle olandesi del Olympia Haarlem terzo posto per le russe del Carrousel Mosca.

La finale è stata un po’ il sunto dell’intera settimana: una macchina organizzativa che ha funzionato alla perfezione, un match avvincente ed intenso, un parterre di autorità cittadine (Augusto Airoldi, Laura Succi, Luca Davide, Cristiana Dho, Lorenzo Puzziferri, Raffaele Fagioli e Alessandro Fagioli) e del mondo del softball (da Giancarlo Bianchi a Andre Prins) d’eccezione.

Buona anche la partecipazione del pubblico: i tifosi arrivati con le squadre ma anche tantissime persone che hanno deciso di seguire l’appuntamento nel pieno rispetto delle norme anticovid come è stato del resto per squadre e staff. Presente con la vice Laura Succi anche il sindaco Augusto Airoldi autore del primo lancio ma soprattutto di una chiaccherata alla fine della premiazione con il team saronnese per rimarcare l’orgoglio della città per il risultato ottenuto. Un plauso al team saronnese è arrivato anche dalla federazione europea che ha tenuto a premiare con un riconoscimento il presidente saronnese Massimo Rotondo.