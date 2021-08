Tradate, risistemata la zona industriale

TRADATE – “Ripulito e sistemato tutta zona industrale. A breve si sistemerà anche il verde pubblico”: a dare la buona notizia l’assessore comunale tradatese all’Ambiente, Vito Pipolo.

Intanto va avanti l’opera di monitoraggio dello stesso assessore Pipolo e dei suoi collaboratori, e delle pattuglie della polizia locale, per tenere sotto osservazione le aree verdi e più defilate della città dove spesso in passato sono comparse discariche abusive di rifiuti; era stata in una occasione ritrovata addirittura una barca abbandonata. Da tempo l’ente locale ha deciso di adottare la “tolleranza zero”, perseguendo tutti gli “sporcaccioni” che si riesca ad identificare e se possibile ponendo a loro carico anche le spese di pulizia.

(foto: un momento dell’intervento che è stato eseguito nella zona industriale del paese ad opera dei mezzi della nettezza urbana e su input dell’Amministrazione comunale ed in particolare dell’assessorato all’Ambiente, che ha seguito le varie fasi dell’intervento tramite l’assessore Vito Pipolo)

