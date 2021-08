VENEGONO INFERIORE – Al via a Venegono Inferiore i lavori per l’installazione dei due varchi necessari alla lettura targhe dei veicoli in transito: è stato ottenuto da Regione Lombardia un contributo di 25.000 euro, il massimo ottenibile dal bando, per la realizzazione dell’intero impianto che servirà ad individuare i veicoli in transito e non in regola con le normative anti inquinamento, prive di assicurazione o di revisione.

“Effetto indiretto ma altrettanto importante sarà quello di individuare tutte le auto in transito ed in caso di eventi criminosi, non ultimo lo spaccio di droghe in località Pianbosco, poter effettuare analisi sui veicoli transitati risalendo ai proprietari – ricordano dall’Amministrazione comunale del sindaco e consigliere provinciale Mattia Premazzi – Ovviamente, tutti i dati registrati dall’impianto saranno gestiti nel rispetto delle normative europee sulla tutela dei dati personali e secondo le indicazioni dettate dal Garante della privacy”.

(foto archivio: una telecamera di controllo del traffico presente nella zona)

