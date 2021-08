SARONNO – Il Comune di Saronno con il sindaco Augusto Airoldi ha comunicato al viceprefetto di Varese la disponibilità ad accogliere profughi afghani. Nei giorni scorsi l’appello per l’accoglienza era arrivata da Attac ripreso subito dal presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli, dalla civica Con Saronno e da Pd e Forza Italia.

Ecco la nota integrale dell’Amministrazione

“Della crisi Afghana ci interessa, in questo momento, il dramma umanitario – commenta il sindaco Augusto Airoldi – Non perché vogliamo evitare domande su quanto accaduto in quel martoriato Paese negli ultimi vent’anni o sulle responsabilità che, in quanto occidentali, portiamo. Piuttosto perché le sconvolgenti immagini rilanciate dai circuiti internazionali, che raccontano, probabilmente, solo uno scampolo di quello che sta realmente accadendo, interpellano direttamente il nostro essere donne e uomini che vivono in un Paese conquistato alla democrazia e al rispetto dei diritti fondamentali da chi ha pagato con la vita per noi”.

Questa mattina, al pari di altri sindaci di ogni schieramento politico, il primo cittadino saronnese ha comunicato al Vice Prefetto di Varese la disponibilità dell’amministrazione comunale ad accogliere un numero, ancorché limitato, di famiglie. Una disponibilità verso chi è nel bisogno che in questi giorni molti saronnesi, singoli, associazioni e forze politiche, hanno detto di condividere.

“Una sensibilità che ci trova attenti – conclude il sindaco Airoldi – come abbiamo dimostrato con il recente stanziamento di oltre 600.000 Euro per le famiglie saronnesi più provate dalle conseguenze dei lunghi mesi di pandemia”.