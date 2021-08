SARONNO – Con una breve nota l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni fa il punto dei cantieri che da oggi, lunedì 23 agosto, riprenderanno nel territorio comunale.

Si tratta principalmente delle opere relative al settore strade che riprendono dopo la pausa estiva di due settimane. Nel dettaglio gli operai saranno al lavoro per le asfaltature in via Primo Maggio. “Per consentire alla ditta di operare in sicurezza ci saranno parziali chiusure diurne e notturne di via Primo Maggio, via Varese, via Legnanino e via Diaz” ha fatto sapere nei giorni scorsi l’Amministrazione.

Saranno realizzate anche alcune manutenzioni alla segnaletica orizzontale e alla pavimentazione nobile in centro. Operai al lavoro anche sul marciapiede di via Albertario nel quartiere Matteotti e sulla pista ciclabile di via Roma.

Tra le location dove torneranno a vedersi addetti ai lavori e materiali anche quella della fontana di via Primo Maggio dove sono in corso gli interventi di rinnovamento della pavimentazione ma anche di rimessa in funzione dello storico manufatto.

23082021