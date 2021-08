Eventi estivi: Fiabe in castello a Castiglione Olona

CASTIGLIONE OLONA – Per il ciclo “Fiabe in castello”, domenica 29 agosto “Di storia… in storia”, quindicesima edizione, dalle 16 al Castello di Monteruzzo. A grande richiesta dei bambini e dei genitori che hanno partecipato alle precedenti edizioni, domenica 29 agosto torna con nuove fiabe e narratori “Di storia…in storia”, iniziativa organizzata da Arte diem con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona.

Giunto alla sua quindicesima edizione, “Di storia… in storia” è diventato un appuntamento fisso per le famiglie del Varesotto, Altomilanese e Ticinese che, immerse nella suggestiva atmosfera del belvedere del Castello di Monteruzzo in via Marconi 1 saranno guidate in un magico percorso di fiaba in fiaba immersi nel verde di in uno dei più suggestivi luoghi del borgo rinascimentale di Castiglione Olona. L’inizio è previsto per le 16 con ritrovo sul lato nord del Castello e al temine dell’iniziativa verrà offerta una merenda a tutti i bambini. L’evento è gratuito, per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 3471607885 (bambini accompagnati da 1 adulto per nucleo familiare, dotati di mascherina e green pass) ed in caso di maltempo verrà annullato.