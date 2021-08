LIMBIATE – Disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato e poi dopo il processo per direttissima è tornato a casa ma con la misura dell’obbligo di presentazione in caserma tutti i giorni: questa la vicenda che ha visto come protagonista, lo scorso fine settimana, un giovane di 19 anni residente a Limbiate. Durante la notte in incappato in un posto di controllo dei carabinieri della Compagnia di Desio: anzichè accostare, ha tirato dritto, in via 8 marzo a Limbiate, cercando di allontanarsi. I militari si sono lanciati all’inseguimento, andato avanti per diversi chilometri sino a Paderno Dugnano dove il diciannovenne ad un incrocio ha mandato la sua auto, di grossa cilindrata, a sbattere contro un’altra vettura con a bordo una coppia di anziani. A quel punto il 19enne ed un amico che era con lui sono scappati a piedi: quest’ultimo è riuscito a fare perdere le tracce mentre il limbiatese è stato preso.

Gli anziani che si trovavano nell’auto speronata se la sono cavata con qualche lieve contusione.

(foto archivio)

23082021