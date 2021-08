MISINTO – Due marocchini sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio: quando sono stati messi alle strette hanno gettato la cocaina dai finestrini dell’auto ma questo non ha evitato loro di finire nei guai.

La vicenda è dello scorso fine settimana: alle 19.30 i carabinieri del comando di Lentate sul Seveso hanno intimato l’alt ad una Alfa Romeo Giulietta con i due nordafricani a bordo, per un controllo in via Manzoni a Misinto: la vettura però non ha accostato ed anzi ha cercato di allontanarsi nelle strade misintesi, prontamente inseguita e tallonata dalla pattuglia dei carabinieri. Intanto i due stranieri hanno buttato dal finestri la droga di cui erano in possesso, un paio di dosi di cocaina.

I fuggiaschi sono stati bloccati in via Brughiere: nel veicolo sono stati trovati 1500 euro in contanti, si pensa provento dall’attività di spaccio e per questo sequestrati. I marocchini, volti già noti, sono stati quindi deferiti all’autorità giudiziaria.

(foto archivio)

23082021