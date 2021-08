SARONNO – Il coordinatore locale del Movimento 5 stelle Massimo Uboldi interviene sulla moria dei pesci del torrente Lura nel tratto cittadino. In sostanza lancia l’idea di un intervento concreto che possa dare letteralmente “respiro” agli esemplari bloccati nella maxi bozza di via Tommasia dove sopravvivono gli ultimi pesci.

Sulla moria dei pesci nel torrente Lura bisogna intervenire concretamente. La secca di questi giorni ha procurato la morte di numerosi vaironi, una specie non in pericolo di estinzione ma tra quelle da salvaguardare, sappiamo che i cittadini hanno chiesto l’intervento del Comune, che non tarderà ad arrivare, ma noi del M5S ci siamo rivolti all’assessore per l’Ambiente, Franco Casali proponendo di aprire i rubinetti dell’ex area Cantoni dove esistono già dei depuratori, con un sistema di bonifica dei pozzi inquinanti, in grado di immettere direttamente acqua nell’alveolo del torrente. Non sarà molto ma quantomeno servirà a portare acqua e ossigeno ai pesci in sofferenza.

