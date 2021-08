SARONNO – Sabato 21 agosto alle 20 si è svolta la finale delle Coppe delle coppe di softball al campo di Saronno, che ha visto sfidarsi il Saronno Softball Inox Team e le olandesi dell’Olympia Haarlem. La partita si è conclusa col risultato di 3-2 per l’Haarlem, lasciando lamaro in bocca alle ragazze saronnesi e a tutto il team dell’Inox.

“C’è molto dispiacere ma allo stesso tempo sono contento – dice il presidente dell’Inox Massimo Rotondo – abbiamo visto una grande partita, le ragazze hanno dato il massimo. Questo è uno sport dove basta poco per cambiare gli equilibri infatti ci avevo anche creduto. Devo fare comunque i complimenti alla squadra che ha lottato bene e che ha portato Saronno dove non era mai arrivata, quindi per me non è una sconfitta ma un primo passo verso un traguardo importante”.

“Vorrei ringraziare tutti i nostri volontari che si sono prodigati notte e giorno – ha poi proseguito il presidente – inoltre ho trovato una squadra che malgrado tutte le difficoltà ha lavorato incessantemente, con loro infatti vorrei creare qualcosa di importante poiché la stagione non è finita, visto che domenica 29 agosto sfideremo in casa il Caronno in una doppia partita per l’ultima gara della regular season; dopo di che partiranno i play-off, che si concluderanno il 9 di ottobre, per decretare il campione d’Italia”.

“Quest’anno il settore giovanile si è allargato molto – conclude Massimo Rotondo – infatti abbiamo investito sui tecnici per continuare a migliorarci; infine invito tutti i giovani a venirci a trovare per provare un’esperienza fuori dal comune”.

