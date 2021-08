SARONNO – “Ats Insubria, come ogni anno, ha attivato il Servizio di Ispettorato micologico, per effettuare la verifica dei funghi epigei raccolti dai privati cittadini”. Lo fa sapere l’Amministrazione civica saronnese. Dal Comune si ricorda: “Perdurando lo stato di emergenza legato all’epidemia da covid 19, le visite dei funghi saranno effettuate esclusivamente previo appuntamento telefonico. Il servizio di ispettorato è gratuito ed è attivo sino al 30 novembre”.

Orari e location dell’ispettorato micologico sono disponibili scaricando il relativo pdf.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

23082021