Bergamaschi (Forza Italia): “Lodo vaccinale prima della obbligatorietà”

SARONNO – Intervento del saronnese Lucio Bergamaschi, esponente locale di Forza Italia, sul tema tanto dibattuto in questi giorno, ovvero sull’eventuale obbligatorietà della vaccinazione anti-covid.

Propongo un “lodo vaccinale”. Sono molto preoccupato per ciò che potrà accadere in autunno negli ospedali italiani. Abbiamo circa 4 milioni di over 50 non vaccinati che sono tutti potenziali candidati a prendere il virus in forma grave e quindi a riempire nuovamente le corsie come l’autunno scorso. Ricordo con angoscia il 12 novembre 2020 quando nel mio ospedale si raggiunse il picco di ricoverati Covid+ (640) di cui 100 con il casco e diverse decine intubati. Non dobbiamo tornare in quella situazione, non possiamo permetterci di interrompere nuovamente le cure per tutte le altre patologie, occorre scongiurare il ritorno a provvedimenti restrittivi, chiusure.