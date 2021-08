Ceriano Laghetto rifà via del mercato

CERIANO LAGHETTO – Sopralluogo del sindaco Roberto Crippa al cantiere stradale che sta interessando via Manzoni a Ceriano Laghetto.

“Finalmente è giunta l’ora anche dell’asfaltatura totale della via del mercato. Grazie al finanziamento integrale di Regione Lombardia, anche quest’opera è a costo zero per il bilancio comunale – ricordano dalla Lista Dante, gruppo di maggioranza in paese – Dopo mesi di lavori che hanno riguardato il rifacimento dei vari sottoservizi, oggi le maestranze stanno portando in quota tutti i vari chiusini. Domani il mercato si svolgerà regolarmente, mentre tra giovedì a venerdì si procederà all’asfaltatura definitiva di quest arteria”.

E’ questo uno dei molti cantieri per lavori pubblici che si sta sviluppando in questa estate a Ceriano Laghetto; fra le opere che si sono concretizzate anche la sistemazione del centro sportivo, “casa” dell’Asd Ceriano calcio.

(foto: un momento del sopralluogo del sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, al cantiere di via Manzoni)

