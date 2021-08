CERIANO LAGHETTO – SARONNO – E’ partito il conto alla rovescia per la serata cinema che si terrà sabato 28 agosto alle 21 al presidio della Gianetti Ruote organizzato dal Comune di Saronno mentre arriva il grazie del sindaco Roberto Crippa: “Ringrazio l’amministrazione saronnese per la bella ed importante iniziativa finalizzata a tenere alta l’attenzione su questa grave crisi lavorativa in atto dal 3 luglio scorso, è necessario sostenere in tutti i modi i lavoratori soprattutto in queste settimane che risulteranno decisive per il futuro della Gianetti Ruote, che, ricordo, è presente a Ceriano Laghetto da oltre 100 anni”.

Con l’aiuto della Mastercinema, l’assessore alla Cultura, Laura Succi, e tutta l’Amministrazione hanno scelto di portare avanti in un modo diverso dal consueto la battaglia giusta dei lavoratori, delle associazioni di rappresentanza e delle istituzioni per difendere il lavoro in una azienda storica del territorio.

“La nostra Amministrazione – spiega Laura Succi, vicesindaco e assessore alla Cultura – ha scelto di compiere un gesto di solidarietà nei confronti dei lavoratori della Gianetti Ruote occupati nel presidio alla fabbrica, utilizzando uno strumento come il cinema che permette di condividere un momento di riflessione sulla loro situazione, ma anche la partecipazione emotiva attraverso l’identificazione con i personaggi del film”.

Il film si chiama “Sette minuti”, è di Michele Placido e racconta la storia vera di una trattativa tra i lavoratori (e soprattutto lavoratrici) e una proprietà straniera per accettare o meno il taglio di 7 minuti di pausa su 15 in un’intera giornata di lavoro.

(foto archivio)

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

