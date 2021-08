SARONNO – Sono ancora lì. Come la puzza che ormai non abbandona la zona da diversi giorni. Il riferimento va alle carcasse dei pesci morti nel torrente Lura a causa della secca estiva. Sabato a dare l’allarme sono stati i residenti della zona tra via Reina e via Tommaseo che hanno contattato la polizia locale. A scatenare la segnalazione proprio la puzza di pesce che arriva dal torrente.

Oggi oltre ai pesci morti presenti dal weekend sono comparse anche altre carcasse di esemplari decisamente più grandi. La situazione dunque resta critica.

Ieri è arrivata anche una proposta concreta da Massimo Uboldi portavoce di Movimento 5 stelle: “Ci siamo rivolti all’assessore per l’Ambiente Franco Casati – spiega – proponendo di aprire i rubinetti dell’ex area Cantoni dove esistono già dei depuratori, con un sistema di bonifica dei pozzi inquinanti, in grado di immettere direttamente acqua nell’alveolo del torrente. Non sarà molto ma quantomeno servirà a portare acqua e ossigeno ai pesci in sofferenza”. Una soluzione che era stata attuata anche in passato quando la protezione civile aveva tenuto in vita i pesci rifornendo d’acqua la pozza di via Tommaseo per quasi un mese con una manichetta collegata ad un vicino idrante.

