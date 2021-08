nell’ultima seduta del consiglio comunale. SARONNO – “Sarà necessario partire dalla ricognizione del patrimonio edilizio non utilizzato”. Sono le parole che chiudono l’intervento dell’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti che lancia una riflessione sul “pgt prossimo venturo”. Della necessità di una revisione del Pgt, integrandolo con il livello regionale e provinciale in arrivo, si è parlato

In particolare in questo intervento Merlotti parte da una quello del numero quello delle abitazione inutilizzate come risultavano nel 2011. Un numero decisamente elevato se si pensa che superavano le 1900 dimore.

Ecco qui la riflessione di Merlotti

“Questi dati sono del 2011. 1910 abitazioni vuote. Quante ce ne sono oggi? Per attivare strumenti urbanistici che assicurino un esteso processo di riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale, pubblico e privato, e una maggior articolazione dell’offerta abitativa sulla base dei nuovi bisogni, sarà necessario partire da qui, dalla ricognizione del patrimonio edilizio non utilizzato”.

(foto l’assessore al Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti)