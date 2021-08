SARONNO – “Adesso è ufficiale Saronno accoglierà almeno una famiglia Afghana, il sindaco Augusto Airoldi oggi ha contattato la Prefettura di Varese, dando la disponibilità del nostro Comune.

Come Circolo ci siamo spesi supportando questa iniziativa, ma il merito non è certo solo nostro, con piacere in questi giorni abbiamo constatato che tante altre forze politiche saronnesi, associazioni, ma anche tanti privati cittadini hanno condiviso e supportato questa proposta di accoglienza”.

Pronti all’accoglienza e fieri della spinta su questo fronte arrivata da forze politiche e associazioni. Così si può riassumere il pensiero del Pd saronnese.

“Una grande sensibilità dei saronnesi verso le persone in difficoltà. Una sensibilità condivisa dalla nostra Amministrazione, che non è certo solo per questa iniziativa, visto l’impegno di Ilaria Pagani nostro assessore alle Politiche sociali, e i molti fondi extra stanziati per questo settore”

Come ha ricordato il nostro Sindaco in un articolo sulla stampa locale: “Una sensibilità che ci trova attenti – conclude il sindaco Airoldi – come abbiamo dimostrato con il recente stanziamento di oltre 600.000 Euro per le famiglie saronnesi più provate dalle conseguenze dei lunghi mesi di pandemia”