Solaro: anche alla Electrolux green pass in mensa

SOLARO – Green pass per accedere alla mensa aziendale anche alla Electrolux di Solaro; la novità è in vigore da qualce giorno. In un comunicato, il sindacato Fim Cisl, spiega modalità ed obblighi per entrare in mensa, ricordano che chi non dispone di green pass dove ritirare un pasto da asporto al bancone allestiti fuori dal locale mensa e potrà consumarlo in aree ristoro che sono state predisposte nei vari reparti.

Alla Electrolux di Solaro si producono elettrodomestici: in mensa, come misure anti-covid, erano già state posizionati pareti in plexiglass ed erano disposto turni differenziati per evitare un eccessivo assembramento.

