SARONNO – Netta vittoria, maturata nel secondo tempo, e buon gioco per il Fbc Saronno questa sera impegnato nell’amichevole contro la Pro Azzurra Mozzate (3-1). Il direttore sportivo saronnese, Simone Morandi, è piuttosto soddisfatto di quel che ha visto: “Una ulteriore occasione per avvicinarsi all’inizio ufficiale della stagione. Sono contento per le reti, è importante per gli attaccanti trovare il feeling con il gol – in sintesi il suo commento – Adesso pensiamo al prossimo match, sabato a Lazzate contro il Rovellasca, altro test per trovare il migliore affiatamento”.

Prove tecniche per il Fbc Saronno (Promozione), che soprattutto grazie ad un buon secondo tempo si è sbarazzato della Pro Azzurra Mozzate (Prima categoria) nell’”allenamento congiunto”, ovvero l’amichevole informale che si è giocata questa sera a partire dalle 20 al centro sportivo Matteotti di via Sampietro.

Prossimo appuntamento sabato alle 19 contro il Rovellasca sul campo in sintetico dello stadio di via Laratta a Lazzate.

(foto archivio: il direttore sportivo, Simone Morandi, del Fbc Saronno)

25082021