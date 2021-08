Gerenzano, 95 mila euro per una scuola più green

GERENZANO – “Utilizzando parte delle risorse assegnate al Comune di Gerenzano abbiamo ritenuto necessario, in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale, procedere al rifacimento della copertura alla scuola materna “Aldo Moro” di via Mascagni. Lo fa sapere la lista civica di maggioranza, Insieme e libertà per Gerenzano.

Neri giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la riqualificazione energetica e messa in sicurezza della copertura della scuola per l’infanzia Moro. “Le ragioni della necessità dell’intervento, nuovamente sul plesso scolastico “Moro”, sono facilmente individuabili. Già nel periodo fra dicembre 2014 e marzo 2015 avevamo fatto interventi di riqualificazione energetica della scuola realizzando il cappotto e sostituendo tutti gli infissi. Con questo intervento, nato dalla necessità di risolvere problemi legati ad infiltrazioni di acqua, completiamo anche l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio che, sicuramente, porterà ad avere un miglior confort per gli utenti della materna oltre che un risparmio energetico (riduzione della bolletta), che creerà ulteriore disponibilità sulla spesa corrente. L’importo complessivo del progetto ammonta a 95.000 euro” riepilogano dalla civica.

I lavori prevedono la rimozione manto di copertura metallico esistente; la revisione struttura di sostegno manto di copertura, la realizzazione isolamento termico su tutta la soletta di copertura; il rimontaggio delle lastre (verranno utilizzate le lastre in acciaio esistenti che sono ancora in buono stato di conservazione); il rifacimento delle lattonerie.

“Un altro tassello che dimostra quanto l’Amministrazione Campi sia attenta alla cura del patrimonio pubblico ed all’efficienza energetica degli edifici che, già con diversi interventi nel tempo, ha portato ad un consistente risparmio sulla bolletta energetica pubblica” concluso da Insieme e libertà. I lavori saranno affidati ad un’azienda specializzata entro il 10 settembre.

(foto: la copertura del tetto della Aldo Moro)

25082021g