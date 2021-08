SARONNO – Incidente stradale sull’autostrada A9 Milano-Como questo pomeriggio alle 16, a scontrarsi due automobili che viaggiavano in direzione del capoluogo lariano, nei pressi dell’uscita di Uboldo-Origgio. Sul posto è intervenuta la polizia stradale ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, una donna di 62 anni ed un uomo di 74 anni; nessuno è apparso in gravi condizioni.

A Gerenzano oggi alle 11.30 intervento di due ambulanze, della Croce rossa di Misinto e della Croce azzurra di Cadorago, per una caduta accidentale in un plesso lavorativo di via Pascoli, è stato soccorso un uomo di 74 anni, trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è grave.

Alle 12.50 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca in piazza Caduti saronnesi a Saronno per una caduta accidentale, di una bimba di 3 anni: sta bene, è stata portata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata.

A Tradate oggi alle 16.50 intervento, con i carabinieri, dell’elisoccorso, dell’automedica e di una ambulanza della Croce rossa per un ciclista investito in via Castelnuovo: si tratta di un ragazzo di 34 anni, non risulta in pericolo di vita.

(foto archivio)

