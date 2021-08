SARONNO – L’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella è arrivata in centro a Saronno ieri alle 22, creando non poca curiosità fra chi si sta attarando seduto ai caffè e bar del quartiere centrale, anche perchè il veicolo di soccorso – allertato dal centralino delle emergenze regionali al quale si erano rivolti alcuni passanti – ha percorso con i lampeggianti accesi il pedonale corso Italia, in cerca della persona che stava male. E che si era intanto spostata in piazza Libertà, davanti alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo. Il paziente è stato presto rintracciato ed i primi accertamenti hanno evidenziato che all’origine del suo malessere c’era qualche bocchiere di troppo di bevenda alcoliche, era infatti alle prese con uno stato di intossicazione etilica.

L’uomo, di 58 anni, è stato caricato sull’autolettiga ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso, ed in attesa che si riprendesse completamente, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

25082021