UBOLDO – E’ partita sabato 12 giugno il viaggio di 750 chilometri in bicicletta che da Uboldo si è concluso a Roma e che ha visto come protagonista l’uboldese Valentina D’Arrigo, accompagnata dal marito Marco Dragoni e dagli amici Vanila Minotti e Vito Galli.

Ad ottobre 2019 a D’Arrigo fu diagnosticata una forma tumorale e il 31 dicembre 2020, durante una seduta di chemioterapia, ebbe un infarto; da quel giorno, ha spiegato la donna, è iniziata la sua rinascita. L’uboldese, per tutto il viaggio, ha indossato una maglia rosa come segno di solidarietà per chi come lei sta lottando contro un brutto male, ma nonostante ciò trova la forza per reagire e per continuare a combattere. Il viaggio ha seguito il percorso dell’antica via Francigena con destinazione piazza San Pietro, attraversando metà stivale e percorrendo paesaggi e luoghi ricchi di storia e di bellezza.

D’Arrigo ha poi spiegato che ad accompagnarla nella sua testa c’era anche una sua cara amica, Cristina Marina, di Cislago, nota per aver dato il via a numerose iniziative per favorire la ricerca contro i tumori, ma che circa un mese e mezzo fa ha perso la sua personale battaglia contro il cancro. Le due donne sono diventate “Pink Ambassador” della Fondazione Veronesi, la quale sostiene la ricerca scientifica contro i tumori attraverso l’erogazione di borse di ricerca, inoltre si impegna anche nella divulgazione scientifica.

23082021