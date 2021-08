CERIANO LAGHETTO – Lo scorso lunedì 23 agosto, sotto la guida di mister Daniele Borgatti, sono ripresi gli allenamenti della Frazione calcistica Dal Pozzo in vista della prossima stagione di 3′ categoria.

I saluti – “Prima di soffermarci sulle novità vogliamo spendere qualche parola per ringraziare chi ci saluta. Salutiamo e ringraziamo Marco Gentilomo, Cristian Onofrio e Alessio Villardita che hanno vestito la nostra maglia solo una stagione, per di più parecchio travagliata e interrotta sul nascere lo scorso ottobre – dicono dal club di Dal Pozzo – Ringraziamo anche Bryan Maldi e Tiziano Triacca, baluardi delle ultime due stagioni gialloverdi e che hanno viste entrambe le stagioni interrotte, la prima con profondo rammarico vista la posizione sia in classifica che in Coppa Lombardia. Auguriamo a entrambi ogni fortuna, e speriamo di poterli riavere con noi, in campo o fuori. I saluti sono numerosi, e anche molto sofferti: dobbiamo salutare anche Mattia Stefanizzi, che per tre anni ci ha allietato in campo e ha fatto smadonnare il mister come pochi altri, indimenticabile per tutti noi la cavalcata fino in finale di Coppa Lombardia! Grazie Fizzi, le porte sono sempre aperte. Infine, non ce ne vogliano gli altri, il saluto più doloroso: Luigi Savoia. Ci lascia per cause di forza maggiore l’ultimo calciatore presente sin dalla nostra fondazione”.

La nuova rosa – Molte conferme e alcuni gli innesti mirati perfezionati dal direttore sportivo, Andrea Regano.

Portieri Conferme: Arrighi Andrea Nuovi: Barca Andrea, Barzanò Mirko

difensori Conferme: Osculati Beniamino, Carenza Alessandro, Sartorio Paolo, Pirotta Stefano, Algeri Paolo, Manconi Aldo Nuovi: Schembri Antonio, Pagnotta Mattia, Raphael Jean Mustapha Diop

centrocampisti Conferme: Borgatti Giaele, Daga Marco, Nardo Alberto, Menozzi Mirko, Cusato Edoardo, Defendenti Simone, Borghi Davide Nuovi: Borghi Davide (sì, sono due con lo stesso nome e lo stesso cognome, per la gioia del mister), Pertile Ivan, Crescente Mattia, Thiam Ibrahima, Ndiaye Pape Ibrahima

attaccanti

Conferme: Dezio Francesco, La Mura Luca, Benzi Mirko

Un ben tornato ai vecchi, un benvenuto ai nuovi, buon lavoro a tutti.

