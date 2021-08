CARONNO PERTUSELLA – Importante novità dal punto di vista dirigenziale per i colori i rossoblù. La Caronnese, infatti, dà il benvenuto a Massimo Nobili che sarà il team manager della prima squadra in vista del campionato 2021-2022.

Nobili porta a Caronno Pertusella professionalità ed esperienza. Nelle ultime 4 stagioni a Seregno, tornato in azzurro dopo una precedente esperienza dal 2005 al 2009, quest’anno è stato il team manager della squadra vincitrice del campionato di Serie D. In precedenza è stato team manager a Lazzate (una Coppa Italia Eccellenza in bacheca). Nel suo curriculum anche tanti anni a Meda e a Vimercate. “Ora è pronto a diventare un tassello importante anche nel mondo rossoblù” rimarcano i dirigenti del Caronno.

La Caronnese si sta preparando alla nuova stagione agonistica inb vista dell’inizio della serie D, ed ha rinnovato la propria rosa puntando anche su molti giovani promettenti.

(foto: il nuovo team manager della Caronnese calcio, Massimo Nobili)

26082021