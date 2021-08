Candiani (Lega): “Immagini da Kabul vergogna per l’Occidente”

TRADATE – “Le immagini che arrivano in questi giorni dalla capitale dell’Afghanistan, Kabul, rappresentano una situazione di una gravità assoluta”. Lo dice il senatore Stefano Candiani di Tradate, e rappresentante parlamentare del Varesotto.

Prosegue Candiani: “Lo è per la dimostrazione di debolezza che l’Occidente da davanti ai tagliagole talebani. Lo è per la viltà con cui l’Occidente abbandona gli afghani nelle mani dei talebani. Lo è per l’ennesima dimostrazione di impalpabile inconsistenza di un qualsiasi straccio di politica europea. Lo è per gli Stati Uniti d’America, che vent’anni dopo gli attentati di dell’11 settembre, dopo migliaia di vite perse nella guerra contro il fondamentalismo islamico dei talebani, mentre la bandiera talebana viene issata a Kabul, dicono “missione compiuta”. Tutto è accaduto per niente.