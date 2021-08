CERIANO LAGHETTO – “Ieri sera due metri di squisita pizza con gli amici della Consulta del Villaggio Brollo! Grazie a loro per tutto quello che fanno per il quartiere!” Lo dicono il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa ed il vice sindaco, Dante Cattaneo, che hanno dato vita ad un momento conviviale con i membri della consulta rionale.

Per i rappresentanti dell’Amministrazione civica cerianese è stata una più che proficua occasione non solo per una buona cena ma anche e soprattutto per ritrovarsi e fare il punto sui progetti futuri, anche raccogliendo idee e suggerimenti; e soffermandosi sulle iniziative per valorizzare questa zona del paese. Un momento senz’altro proficuo e che porterà a sviluppi futuri.

(foto, da sinistra: il vicesindaco Dante Cattaneo ed il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, con una pizza di due metri, che tutti i presenti hanno degustato nel corso della serata conviviale dedicata al Villaggio Brollo)

