Crisi Gianetti, incontro sindaco – amministratore delegato. Cosa si sono detti

CERIANO LAGHETTO – Scortato dalle forze dell’ordine e seguendo un rigido protocollo per evitare ogni contatto con i lavoratori in presidio da ormai due mesi, l’amministratore delegato di Gianetti Fad Wheels Goran Mihajlovic nei giorni scorsi è tornato in fabbrica per una veloce visita agli uffici.

Di preciso non è stato possibile capire cosa abbiamo fatto all’interno dello stabilimento, se abbia recuperato qualche documento o verificato lo stato delle macchine, ma alla sua uscita è stato avvicinato dal sindaco di Ceriano Laghetto Roberto Crippa per un brevissimo confronto. «Gli ho chiesto di avere una forma di rispetto per i dipendenti che sono rimasti senza lavoro nei prossimi incontri interlocutori che possano tenersi al Mise o in Regione Lombardia – spiega il primo cittadino. Di collaborare alla ricerca di spirargli per un futuro migliore per questi lavoratori e le loro famiglie. Non ho avuto risposta, ma ho inteso che ha capito ciò che gli stavo dicendo. La situazione rimane critica, serva la collaborazione di tutte le parti per trovare una soluzione migliore di quella attuale».

26082021