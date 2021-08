LOCATE VARESINO – Scippo alle porte di Tradate, nel vicino comasco: è successo l’altro giorno a Locate Varesino dove è stata presa di mira una pensionata, due stranieri l’hanno avvicinata per la strada ed uno ha tentato di strapparle la catenina d’oro dal collo, l’hanno fatta cadere e la donna ha concluso la giornata in ospedale dove è stata medicata; per fortuna non è grave.

Ad essere presa di mira una donna del posto, di 72 anni: i malviventi, erano circa le 19, l’hanno presa di mira mentre passava vicino alla stazione ferroviaria della linea Saronno-Como di Trenord. Era da poco scena dal treno e stava tornando a casa: non c’era in giro nessuno e gli sconosciuti l’hanno aggredita cercando di derubarla, lei ha fatto resistenza ed è finita stesa a terra mentre i delinquenti si sono a quel punto allontanati, perchè stava arrivando gente. L’anziana è stata soccorsa dai carabinieri e da una ambulanza della Croce rossa ed è stata trasportata all’ospedale tradatese, il “Galmarini”, per essere medicata.

