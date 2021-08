SARONNO – “A poche ore dalla demolizione del muro lato est, ecco alcune indicazioni sulla “parte pubblica” prossima ventura nella parte ovest”. A parlare, della convenzione per l’attuazione del piano ex Cantoni, è l’assessore alla Rigenerazione urbana, Alessandro Merlotti, che si sofferma sui dettagli del progetto che riguarda la zona fra via Miola e via Don Marzorati.

E’ prevista l’edificazione, a cura dell’amministrazione comunale, di un’area di 4716 metri quadrati destinata alla edilizia residenziale sociale. “Si tratta quindi – come ricorda Merlotti – di circa 70 unità abitative. In programma inoltre la cessione al Comune, successivamente alla ristrutturazione a carico dei proprietari privati dell’area, dell’edificio denominato “Magazzino De Angeli Frua” sul lato ovest del comparto. E’ uno stabile di tre piani di 240 metri quadrati ciascuno, da destinare a centro civico e centro anziani, e sede di associazioni cittadine. In calendario inoltre l’edificazione con cessione al Comune dell’edificio destinato a Spazio polifunzionale e Spazio giovani di 600 metri quadrati al piano terreno, collocato all’interno del parco di nuova realizzazione”.

Intanto nella zona più piccola del comparto sta sorgendo una nuova struttura commerciale (supermercato) ed in quella più grande saranno realizzati nuovi stabili ad uso residenziale e per uffici.

(foto: nell’immagine, il rendering della futura area ex Cantoni di Saronno)

